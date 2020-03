Reed startete mit seiner Schwester Cathy bei den Winterspielen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi. Sie erreichten den 17. bzw. 21. Platz. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang wurde er 15. mit seiner Partnerin Muramoto Kana. Reed war der Sohn eines Amerikaners und einer japanischen Mutter. Der dreifache Olympia-Teilnehmer hielt sich zuletzt in Detroit auf.