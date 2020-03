Dieser Mini-Riese liegt an der in einem Koenigsegg ausschließlich möglichen Position, also vor der Hinterachse, und liefert zu seinen 600 PS auch noch ein Drehmoment von 600 Nm. Im Verbund mit einem 400-PS-Elektromotor an der Kurbelwelle treibt er ohne Schaltgetriebe die Vorderräder an, zwei weitere E-Motoren mit je 500 PS die Hinterräder. Gemeinsam kommen sie auf eine Systemleistung von 1700 PS. Mehr zum Koenigsegg Regera gibt es hier!