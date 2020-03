Auch auf Tiroler Ebene haben sich die Sozialpartner auf Rahmenbedingungen geeinigt: Die Unternehmen müssen ihrer Fürsorgepflicht in Form von Schutzmaßnahmen nachkommen, Home-Office muss im Einvernehmen geklärt werden. Wer sich aus freien Stücken in Isolation begeben will, muss Urlaub oder Zeitguthaben konsumieren - eine einseitige Anordnung vonseiten der Arbeitgeber ist nicht zulässig.