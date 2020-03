Die Maßnahmen haben einen überaus großen und noch nicht abschätzbaren Einfluss im Land und auch besonders in unserer Stadt. Die unmittelbare Krise wird hoffentlich in ein paar Monaten rasch gemeinsam bewältigt sein. Die ausgelösten Schäden werden deutlich nachhaltiger sein. Aber auch aus Krisen kann man lernen. Ich bin überzeugt, dass wir dann in alter Stärke positiv in die Zukunft blicken.