Wegen des Coronavirus stehen die steirischen Zahnärzte vor großen Heruasforderungen: Es gäbe nicht genügen Schutzausrüstung, immer mehr Praxen müssten schließen, meldet die Zahnärztekammer am Dienstag in einer Aussendung. „Der rasche Anstieg der mit dem Corona-Virus infizierten Patienten hat zur Folge, dass die zähnärztliche Versorgung in der Steiermark zu kollabieren droht“, heißt es darin.