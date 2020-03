Via Twitter lässt Lehmann an seinen Gedanken teilhaben, wobei er sich auf eine Grafik bezieht, laut der in Europa mit Stand 8. März keine höhere Sterblichkeit als sonst gegeben sei. „Was, wenn wir vielleicht noch mehr Schaden verursachen? Ist es besser, zu Hause zu bleiben, in Quarantäne, und den Job oder ein erfolgreiches Unternehmen zu verlieren? Wird es so mehr Leute geben, die wegen finanzieller Probleme “erkranken„ statt durch das Virus? Wer kann das beantworten?“