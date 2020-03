Derzeit 1332 Infizierte, vier Tote

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich ist im Lauf des Dienstags auf 1332 Fälle (Stand 15.00 Uhr) angestiegen, berichtete das Gesundheitsministerium. Die Zahl der Todesfälle liegt bei vier. Nach Bundesländern gab es in Niederösterreich 216 Fälle, in Wien 166, in der Steiermark 171, in Tirol 328, in Oberösterreich 248, in Salzburg 66, im Burgenland elf, in Vorarlberg 99 und in Kärnten 27. Bisher wurden 10.278 Testungen durchgeführt. Neun vormalige Patientinnen und Patienten gelten wieder als gesund, zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.