Manche müssen arbeiten gehen

Der Unterricht in der Berufsschule findet - wenn auch in modifizierter Form und mit Hilfe elektronischer Medien - für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 statt! Eine Beschäftigung von Lehrlingen währenddessen ist unzulässig. Anders ist es bei Lehrlingen im Lebensmittelhandel, in Drogerien und Apotheken und bei Großhandelskaufleuten: Sie haben schulfrei und müssen deshalb arbeiten gehen. Dasselbe gilt (vorläufig bis 22.3.) auch für Lehrlinge in den Bereichen Metall, Spedition und Logistik, IT, KFZ, Installation usw. Die betroffenen Berufsschulen informieren.