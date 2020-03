Zur Überwachung der seit Sonntag geltenden Ausgangssperre setzt die spanische Polizei unter anderem Drohnen ein. So zum Beispiel in Madrid, der in Spanien von der Coronavirus-Krise am stärksten betroffenen Region. Die kleinen Fluggeräte tragen unter anderem Lautsprecher, mit denen die Menschen aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben.