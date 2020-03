Nur Montenegro noch verschont

Das Coronavirus hat indes mittlerweile auch den Westbalkan erreicht. Während es in Montenegro als einziges Land unter den sechs bis dato keinen einzigen offiziellen Fall gibt, wurden in Albanien und Serbien laut WHO jeweils rund vier Dutzend Infizierte registriert. Es dürfte in den beiden Ländern jeweils ein Mensch an dem Virus verstorben sein. In Bosnien und in Nordmazedonien liegt die Zahl der Infizierten bei unter 20. Nach inoffiziellen Angaben soll es im Kosovo zwei Ansteckungsfälle geben. Alle sechs Länder haben Maßnahmen ergriffen, die von der Schließung von Grenzen, Bildungseinrichtungen und Lokalen bis zum Stopp des internationalen Flug- und Schiffverkehrs und Ausgangsbeschränkungen gehen. Teils wurde der Notstand ausgerufen.