Der Mobilfunkanbieter Drei hat am Montag einen deutlichen Anstieg der Sprachtelefonie registriert. Es habe mehr als doppelt so viele Sprachanrufe gegeben wie normalerweise, sagte Drei-Chef Jan Trionow am Dienstag. „Wir hatten 60 bis 70 Prozent höhere Lastspitzen als normalerweise im Netz.“