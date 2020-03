Mit Anlaufschwierigkeiten haben sich nun unsere deutschen Nachbarn abgeriegelt. Stand der Dinge sind alle Grenzübergänge geschlossen bzw. nur für Fußgänger geöffnet. Kontrolliert wird der Verkehr an den größeren: am Walserberg in Wals-Siezenheim, am Steinpass in Unken und bei der Salzachbrücke in Salzburg. Dort werde jeder Lenker kontrolliert. Dies hatte bei einigen Salzburgern, vor allem Pendlern, für Ärger gesorgt, die nicht mehr zum Job bzw. nach Hause kamen und weit umfahren mussten. Davon betroffen war auch Spitalspersonal: 300 Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken. Kritik äußert der Bürgermeister einer Grenzgemeinde. Derzeit ist das Kleine Deutsche Eck nicht durchfahrbar: Allen Pinzgauern wird geraten, über den Pongau und die A10 weit auszuweichen.