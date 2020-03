Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung zur Zeit von zu Hause aus arbeitet, ist immer noch jeder dritte Österreicher von gesundheitlichen Problemen aufgrund von langem Sitzen und Fehlhaltung geplagt. So leidet etwa die Hälfte unter Rückenschmerzen und ein Drittel der Österreicher unter Augenproblemen. Auch daheim ist die Situation nicht besser, denn die meisten arbeiten jetzt am Schreib- oder gar Küchentisch und vernachlässigen ihre Problemzonen komplett. Bringen Sie daher ein wenig Ergonomie in Ihren Alltag. Mit diesen Tipps klappt‘s!