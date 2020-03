Was sind Fake News?

Durch die bewusste und unbewusste Verbreitung sogenannter Fake News verbreiten sich Falschmeldungen jeglicher Form. Häufig kursieren sie in sozialen Medien oder Messenger-Diensten. Beispielsweise verbreitete sich am Wochenende eine Sprachnachricht über Whatsapp, in der angebliche Erkenntnisse der Universität Wien erläutert wurden und vom Einnehmen bestimmter Schmerzmittel abgeraten wurde. Die Uni dementierte die Angaben aus der Nachricht daraufhin scharf und bezeichnete sie als Fake News - aber zu dem Zeitpunkt war die Sprachnachricht bereits unzählige Male geteilt worden.