In Bad Hofgastein (Pongau) ist am Montag ein Apotheker positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie die Salzburger Apothekerkammer informierte, befinden sich gut ein Dutzend Mitarbeiter und die Familie des Mannes in Quarantäne. Die Apotheke wurde vorläufig gesperrt, der Betrieb soll nach einer Desinfektion des Ladens aber mit einem Ersatzteam wieder aufgenommen werden.