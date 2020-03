Inhaber der Fahrgeschäfte im Prater frustriert

Im beliebten „Wiener Wurstelprater“ herrscht normalerweise reges Treiben. An über 250 Attraktionen tummeln sich täglich Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Aktuell ist dem jedoch nicht so. Der Aufenthalt im Vergnügungspark ist, zumindest bis zum 22. März aus Sicherheitsgründen nur für Mitarbeiter und Sicherheitspersonal gestattet. Wie City4U berichtete, haben alle Fahrgeschäfte aufgrund des grassierenden Coronavirus und dem Erlass der Bundesregierung ihren Betrieb momentan eingestellt. Am 17. März waren daher nur wenige Spaziergänger sowie vereinzelt Handwerker und Betreiber von Fahrgeschäften zu sehen.