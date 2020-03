Die Tampa Bay Buccaneers und die Los Angeles Chargers galten zuletzt als Interessenten für die Dienste des Routiniers. Es dürfte nun vor allem darum gehen, wer Brady das beste Gesamtpaket bei Gehalt und sportlichen Chancen bieten kann.„ Auch wenn sein Weggang immer als Möglichkeit erschien, ist es nun ein Schock, dass seine Zeit in New England zu Ende geht“, schrieben die Patriots in einer ersten Reaktion auf ihrer Homepage. "Es ist schwer, sich ihn in einem anderen Trikot vorzustellen.