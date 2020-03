In den Spitälern der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) gibt es laut Auskunft neben dem LKH Hartberg, das „vom Netz genommen“ wurde, in rund einem Drittel der Häuser „vereinzelte positive Testungen von Ärzten bzw. medizinischem Personal“. Zahlen und Abteilungen wurden nicht genannt. Die bestätigten Fälle seien in Quarantäne. Getestet werde aktuell nur bei konkretem Verdacht.