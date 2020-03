„Hoffen, dass Genehmigung erteilt wird“

Einige Unternehmen, die bisher nur an Großverbraucher liefern, wollen sich vorher jedenfalls rechtlich vollständig absichern. Der Verkauf an Privatpersonen sei derzeit nicht erlaubt, sagte eine Sprecherin von Transgourmet Österreich. „Wir haben unmittelbar nach Bekanntwerden der Dimension der Krise über den Handelsverband beim Ministerium die Anfrage zur Erteilung einer entsprechenden (temporären) Sondergenehmigung gestellt. Wir hoffen, dass diese Genehmigung demnächst erteilt wird“, so die Sprecherin Dienstagmittag.