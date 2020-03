In fünf Jahren streamen drei von vier Nutzern

Auf Basis der Daten von 13.000 Befragten aus elf Industrieländern prognostiziert Grabyo, dass in fünf Jahren drei Viertel der Konsumenten Streaming nutzen werden, während die Kundschaft klassischer Pay-TV-Angebote immer weniger wird. Schaffen etablierte Pay-TV-Anbieter wie Sky es nicht, im Streaming-Zeitalter mit eigenen Angeboten zu punkten, werden sie also unter die Räder kommen und von Streaming-Angeboten wie Netflix oder Amazon Prime verdrängt.