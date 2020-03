Die ÖBB prüfen derzeit, wie es mit den großen Tunnelbaustellen unter der Koralm und dem Semmering im Bereich der Südbahn weitergeht. Man sei in Gesprächen mit den Baufirmen, man arbeite daran, wurde am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Im Koralmtunnel gebe es im Moment Instandhaltungsarbeiten am Förderband.