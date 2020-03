Vier von fünf zeigen nur leichte Symptome

Aber, so die positive Nachricht des Robert-Koch-Instituts mit Sitz in Berlin: Vier von fünf registrierten Covid-19-Infizierten werden nur leichte Symptome zeigen. „Sie werden nach Abklingen der Infektion gesund sein und sie bilden eine Immunität gegen das Virus (Bild unten) aus“, so Wieler.