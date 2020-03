Auch Rodelass Jonas Müller war gestern bei der Auslieferung in Götzis und Dornbirn dabei: „Für mich und für alle anderen ist es eine Selbstverständlichkeit, hier mitzumachen. Ich wollte eigentlich in die USA in den Urlaub fliegen, das ist aber hinfällig geworden.“ Die Wintersportler hätten es einfacher, ergänzt der Bludenzer: „Wir haben unsere Saison ja abgeschlossen. Die Sommersportler sind aber im Ungewissen über den Fortgang in den nächsten Wochen und Monaten.“ Müller sieht hinter der Hilfsaktion auch einen persönlichen Lerneffekt: „Ich staune über die Abwicklung der Transporte und ich frage manchmal nach, wie das Ganze organisiert wird.“