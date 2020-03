Streaming in den USA bei Apple und Amazon

In den USA kooperiert Universal Pictures für die Streaming-Veröffentlichung seiner Kinofilme mit Apple und Amazon. Ob die Streifen auch hierzulande bald bei diesen Anbietern zu sehen sein werden, ist noch unklar: Filmstudios verkaufen die Rechte an ihren Filmen üblicherweise pro Region, da kann es durchaus vorkommen, dass ein Film in den USA bei Streaming-Dienst A zu sehen ist und in Europa bei Streaming-Angebot B.