Anschober zeigt sich erfreut, dass sich die Bevölkerung zum größten Teil an die Anordnungen hält, erinnert aber gleichzeitig an die Wichtigkeit, sich weiter daran zu halten: „Die Bevölkerung geht großartig mit. Je konsequenter wir in der Reduktion unserer sozialen Kontakte sind, desto früher können wir möglicherweise Erfolge sehen.“