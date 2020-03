Lightfoot, der 1986 von Bob Dylan höchstpersönlich in die Canadian Music Hall Of Fame eingeführt worden war, nahm in Ontario zehn Lieder auf, die aus den Jahren 2001 und 2002 stammten und ihm kürzlich wieder in die Hände fielen. Alles sollte so sein wie damals, als er die Stücke angefertigt hatte: „Ich dachte, meine Fans würden sich freuen, wenn sie hören, wie Songs klingen, wenn sie gerade geschrieben wurden“, sagt er über „Solo“. Besonders rührend klingt es, wenn der alte Herr in „Dreamdrift“ windschief zur Gitarre pfeift.