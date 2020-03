Jennifer Lawrence und ihr Ehemann setzten eine Einbrecherin fest, die einfach durch ihre Tür spaziert war. Die Schauspielerin und ihr Partner Cooke Maroney waren gerade in ihrem Anwesen in Los Angeles, als eine unbekannte 23-Jährige einfach das Haus durch die unverschlossene Tür betrat - in der Hoffnung, die oscarprämierte Schauspielerin zu treffen.