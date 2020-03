A1 gab Bewegungsprofile weiter

In Österreich hat A1 auf eigene Initiative Bewegungsprofile seiner Kunden der Regierung zur Verfügung gestellt. Der Mobilfunker betont, dass die ansonsten etwa zur Erfassung von Besucherströmen im Tourismus genutzte Technologie keine Rückschlüsse auf den einzelnen Nutzer ermöglicht. Die Daten seien anonymisiert, die Vorgehensweise entspreche der Datenschutzgrundverordnung, so das Unternehmen am Dienstag in einer Stellungnahme.