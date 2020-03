Dabei gelte es, vor allem zwei Dinge zu berücksichtigen. „Wir sind ein Freizeitdienstleister, der dazu da ist, stimmungsvolle Bilder in die Wohnzimmer zu transportieren“, sagte Ebenbauer und erinnerte an die Trauerkulisse beim Geisterspiel des LASK gegen Manchester United am vergangenen Donnerstag. „Das ist ein Riesenthema für uns“, erklärte er, gab aber auch „die Verträge der Liga und der Klubs“ zu bedenken. Abzuwarten blieben auch die Entscheidungen von Europas Fußballverband UEFA am Dienstag.