Das Wirtschaftsministerium arbeitet an weiteren Maßnahmen, um Betrieben in der derzeitigen prekären Lage unter die Arme zu greifen. Wie Ministerin Margarete Schramböck am Dienstagabend in einer Sonder-ZIB ankündigte, sei ein Härtefonds für freischaffende Künstler und Kleinst- bzw. Einpersonenunternehmen geplant.