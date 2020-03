Diese Lern-Apps sind wegen Corona nun gratis

Supermarkt-Mitarbeiter sind mittlerweile an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Rewe und Lidl suchen händeringend nach neuen Angestellten. Kellner und Köche sind derzeit unfreiwillig in Zwangsurlaub. Alleine gestern haben sich 16.000 Menschen beim AMS als beschäftigungslos gemeldet. Auch Schüler und Studenten wurden vorzeitige Ferien geschickt. Daran soll die Bildung jedoch nicht leiden. Deswegen ist es ratsam, neben den Aufgaben, die die Lehrer für die Zeit mitgegeben haben, sich auch mit Lern-Apps zu beschäftigen. Viele bieten in Zeiten der Corona-Krise ihren Service kostenlos an: