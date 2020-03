Am Uniklinikum Salzburg ist am Montag auch eine Ärztin der Augenklinik positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Landesklinken mitteilten, befinden sich neun Ärzte aus ihrem Umfeld in Quarantäne. Ein Zusammenhang mit einem infizierten Narkosearzt und dessen ebenfalls erkrankter Lebensgefährtin, einer Krankenschwester auf der Neonatologie, bestehe aber nicht.