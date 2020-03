Wiener Bar startet Lieferservice für Drinks

Sich zuhause einzuquartieren und nicht das Haus zu verlassen, bedeutet nicht, keinen Spaß am Leben mehr zu haben. Für manche ist ein guter Cocktail am Wochenende als Absacker nach einer Arbeitswoche ein Muss und dieses Muss muss man sich eben nicht nehmen lassen. Zumindest hat das Kan Zuo beschlossen. Der Geschäftsführer der „The Sign Lounge“ sorgt ab sofort mit einem Cocktail-Lieferservice für flüssige Gaumenfreuden bei seinen Kunden. „Wir unterstützen ohne Vorbehalt die Bemühungen der Regierung, soziale Kontakte zu reduzieren. Da wir jedoch der Überzeugung sind, dass verantwortlich zu sein nicht bedeutet, unsere Lebensfreude aufzugeben, haben wir uns einen Lieferdienst mit Cocktails in Flaschen einfallen lassen!“, erzählt Kan Zuo im Interview mit falstaff.