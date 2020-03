Google hat angesichts leerer Büros in Folge der Coronavirus-Epidemie vor Fehlern durch automatisierte Softwareprogramme gewarnt. Die Videoplattform YouTube wie auch andere Geschäftsbereiche seien vorübergehend stärker von künstlicher Intelligenz abhängig, um problematische Inhalte zu finden. Diese sei nicht immer so präzise wie Menschen, was zu Fehlern führe. Zudem könne es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Einsprüchen kommen, so das Unternehmen in einem Blogeintrag.