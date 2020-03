Paket mit elf Punkten

Das Paket umfasst insgesamt elf Punkte - unter anderem sollen betroffene Gastronomen den Rest des Jahres keine Gebühren für Gastgärten bezahlen, die Abgaben für Wasser reduziert werden, die Energie Steiermark richtet einen Notfund für Stromabgben ein, für geplante Veranstaltungen im öffentlichen Raum werden die Nutzungsgebühren zurückerstattet, die Standgebühren bei Bauernmärkten werden in den nächsten beiden Monaten ausgesetzt, die Mietförderungen der Stadt werden sofort ausbezahlt und eine Kampagne soll den städtischen Einzelhandel fördern. Auch den Ausfall der Kontrollen in Öffis und bei den Parkzonen werden in das Paket gerechnet.