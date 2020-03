Wegen der Ausgangssperre in Italien hält Priester Giuseppe Corbari seine Gottesdienste in einer leeren Kirche ab. Doch Corbari hatte genug von der Einsamkeit und bat seine Gemeinde, ihm doch Selfies zu schicken. Er druckte die Bilder aus und klebte sie auf die Kirchenbänke. „Jetzt, wenn ich die Messe feiere, bin ich in ihrer Gesellschaft und fühle mich ihnen nahe“, so Corbari.