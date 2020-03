Mit Ausbruch der Corona-Krise änderte sich auch das Leben von Fußballer Mert Müldür. Der Legionär von Serie-A-Klub Sassuolo lebt in Modena, somit in der Region Emilia-Romagnia - welche in Italien nach der Lombardei am zweitstärksten vom Virus betroffen ist: „Die Stadt ist Sperrzone, man kommt weder rein noch raus“, erzählt der 20-Jährige, meint zu seinem Alltag: „Ich muss nicht nur in meiner Wohnung hocken, Einkäufe im Supermarkt oder in der Apotheke sind weiterhin erlaubt.“