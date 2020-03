„Wenn es jetzt auch keinen regulären Unterricht gibt, so sollte die Zeit doch zum Üben und Vertiefen des Gelernten genutzt werden. Die Kinder werden von den Schulen mit Übungsmaterial versorgt, die geleisteten Arbeiten fließen in die Mitarbeitsnote ein. Es sollte also ein gewisser Ernst bei der Sache sein“, macht der Leiter der Schulpsychologie der Bildungsdirektion Steiermark aufmerksam. Josef Zollneritsch gibt auch Tipps, wie der Lernalltag innerhalb der eigenen vier Wände am besten organisiert wird.