Im Zeitraum zwischen Sonntag (13 Uhr) und Montagfrüh, etwa 6.30 Uhr, drangen die Täter in das Innere des Geschäftsgebäudes in Hall in Tirol ein. „Dort brach die unbekannte Täterschaft mehrere Automaten sowie eine Registrierkassa auf und stahl das darin befindliche Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die Beute wurde in einem vor Ort aufgefundenen Abfalleimer abtransportiert. Hinweise an die PI Hall unter: 059 133/7110.