„Obwohl es aufgrund der Wolkendecke und des wechselnden Wetters zu geringfügigen Abweichungen bei den übermittelten Daten kommen kann, sind wir überzeugt, dass die sichtbare Reduzierung der Emissionen mit der Sperrung in Italien zusammenfällt, die weniger Verkehr und industrielle Aktivitäten verursacht“, wird Zehner auf der ESA-Website zitiert. Ursache sei höchstwahrscheinlich das weitgehende Erliegen von Wirtschaft und Verkehr in dieser Region, was zur Folge habe, dass die Schadstoffwerte sinken, so der Wissenschaftler.