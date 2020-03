Die aktuelle Situation sei „einfach so unglaublich außergewöhnlich“, dass es keine einigermaßen gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse gebe, auf die man sich stützen kann, sagte die Forscherin vom Institut für Soziologie der Universität Wien gegenüber der APA. Auch Untersuchungen über Eltern, die mit Kindern im Gefängnis sind, seien nicht unbedingt vergleichbar. Es gebe also „kein Vorbild, keine Regeln, keine Normen und etablierte Strukturen dafür, wie man sich in so einer Situation verhält“, so Zartler-Griessl.