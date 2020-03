„Ich glaube, dass auch in der zeitlichen Abfolge alles richtig passiert ist“, erklärte Tilg - angesprochen darauf, dass Island Ischgl schon am 5. März zum Risikogebiet erklärt hatte, weil 15 Heimkehrer positiv getestet worden waren. Der Krisenstab in Tirol tage seit 21 Tagen - elf Tage, bevor es in Ischgl den ersten Fall des erkrankten Barmanns im „Kitzloch“ gegeben habe. Die Bar wurde am 10. März geschlossen und das Ende der Wintersaison am 12. März angekündigt.