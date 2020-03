So berichtet die spanische Zeitung „Sport“ etwa, dass der Messi-Klub bereits einen Brief an den Verband vorbereitet hat - und das mit einem durchaus pikanten Inhalt. Denn: Sollte die UEFA bei der Krisensitzung am Dienstag empfehlen, die nationalen Meisterschaften komplett einzustellen, so würde Barca den Titel für sich beanspruchen! Und das, obwohl die Katalanen nur zwei Punkte Vorsprung auf Real Madrid haben. Als Hauptargument sollen die Katalanen aber in dem Brief aber auch anführen, dass sie auch schon den Herbst-Titel gewonnen haben.