„Fast and Furios“- und „Thor“-Star Idris Elba und „Game of Thrones“-Wilding Kristofer Hivju, Fans wohl besser unter dem (Rollen-)Namen Tormund bekannt, sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies gaben die beiden 47 bzw. 41 Jahre alten Schauspieler am Montag in einer Videobotschaft auf Twitter bzw. mit einem Selfie auf Instagram bekannt. Und sie rufen ihre Fans auf, gegen das Virus zu kämpfen.