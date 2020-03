Denn so der Ski-Superstar weiter: „Ich habe so viele herzzerreißende Geschichten über ältere Menschen gesehen, die Angst haben, in den Laden zu gehen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, weil sie wissen, dass sie für Covid-19 so viel anfälliger sind als die jüngere, gesündere Bevölkerung. Gleichzeitig habe ich herzerwärmende Geschichten von Menschen gesehen, die sich bemühen, zu helfen und die Hand auszustrecken, um sicherzustellen, dass ihre älteren Nachbarn das bekommen, was sie brauchen und sicher sind. Aber Tatsache ist, dass es immer noch an grundlegender persönlicher Hygiene mangelt, was bedeutet, dass wir mehr tun können, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Das wiederum hält unsere Lieben, Eltern, Großeltern, Freunde, Familie und Nachbarn in Sicherheit. Also lasst es uns tun. Verbreiten Sie die Botschaft, für jede Person, die Sie an das Waschen und Abdecken und an die Distanzierung erinnern (und für jedes Mal, wenn Sie diese Dinge selbst tun), können Sie im Wesentlichen drei Menschen vor einer möglichen Infektion retten. Das sind ziemlich große Chancen, finden Sie nicht?“