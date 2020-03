Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will die Zuwachskurve von derzeit 36 Prozent Neuansteckungen pro Tag auf „20, auf 15 auf zehn Prozent“ herunterbringen. Das sagte er in der ORF-TV-Sendung „Konkret“ am Montagabend. China, Singapur und Japan seien „gute Beispiele“, was drastische Maßnahmen bringen können. Ende der Woche will die Regierung evaluieren, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen.