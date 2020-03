Wiener Zoll stellt 21.000 Mundschutz-Masken sicher

Anfang März stellte der Wiener Zoll bei der Anhaltung eines türkischen Reisebusses 21.000 Mundschutz-Masken sicher. In Zeiten, in denen nicht notwendige Operationen verschoben werden müssen, weil man nur so mittelfristig die Versorgung des medizinischen Personals mit OP-Masken gewährleisten kann, ein aufsehenerregender Fund - auch wenn es sich bei den sichergestellten Masken nicht um geprüfte Medizinprodukte handelte. Diese sollten eher Betrügern dazu dienen, aus der Corona-Angst Profit zu schlagen. Etwa 50.000 Euro hätten sie mit dem Verkauf wohl lukrieren können.