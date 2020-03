Die Coronavirus-Pandemie hat am Montag ein viertes Todesopfer in Österreich gefordert: Eine Frau starb in Wien an den Folgen einer Infektion. Die Patientin war 48 Jahre alt, was sie von den bisherigen Todesfällen, bei denen es sich um Menschen über 60 Jahre gehandelt hatte, deutlich unterscheidet. Ob die Verstorbene an Vorerkrankungen litt, ist derzeit nicht bekannt.