Stadt Linz bündelt Kräfte in neun Kindergärten

Was tun die anderen Schulen? Bei manchen läuft die Kommunikation vorwiegend über Mail, andere begannen auf Online-Plattformen mit dem Fernunterricht. Diese waren allerdings aufgrund des Ansturms teils enorm überlastet. Die Stadt Linz hält für Unter-6-Jährige und Schüler neun Kindergärten offen, die auch für Hortkinder da sind, da die Horte ab morgen zu sind. Gestern kamen rund 90 Kinder in die Krabbelstuben und etwa 235 in den städtischen Kindergärten.