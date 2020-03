„Krone“: Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Karl Nehammer: Man muss sich nur umsehen in unseren Nachbarländern. Österreich darf nicht Italien werden! Dort bricht derzeit das Gesundheitssystem zusammen, und Sterbende müssen sich von ihren Angehörigen via Handy verabschieden. Daher braucht es diese harten Maßnahmen.